Калининградец угрожал убить женщину ломом

Эти двое жителей Славского района не любили друг друга. Она каждое утро гнала своих коров на пастбище мимо дома соседа, ничуть не заморачиваясь тем обстоятельством, что животные оставляют под его окнами… хм, продукты своей жизнедеятельности. Он, стабильно обнаруживая эти «подарочки», негодовал и требовал у владелицы стада сменить маршрут.

В конце концов полное игнорирование его рекламаций настолько вывело 31-летнего славчанина из себя, что он не выдержал, схватил лом и погнался за женщиной, оглашая воздух леденящими душу угрозами. Помня, что против лома в отсутствие другого такого же инструмента существует лишь один прием, «ковгёрл» припустилась вдоль по улице, продемонстрировав неплохие стайерские качества. По крайней мере злоумышленник догнать ее так и не смог.

Вместо беглянки домой к мужику вскоре явились участковые уполномоченные полиции, доставили его в отдел внутренних дел и получили признательные показания. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 2 лет.