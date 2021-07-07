Пенсионеры, студенты и безработные: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 209 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 176 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 20 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 43 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 29 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 16 работников промышленных предприятий;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 сотрудников банков;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник санатория;

- сотрудник охранного предприятия;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- ребенок, посещающий детский сад;

- 5 учащихся;

- 6 студентов (КГТУ, МФЮА, колледж агротехнологии и природоустройства, колледж сервиса и туризма, Калининградский институт управления, РАНХиГС);

- 45 неработающих.