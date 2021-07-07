Пенсионеры, студенты и безработные: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 209 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 176 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 20 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 43 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 29 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 16 работников промышленных предприятий;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 сотрудников банков;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник санатория;
- сотрудник охранного предприятия;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- ребенок, посещающий детский сад;
- 5 учащихся;
- 6 студентов (КГТУ, МФЮА, колледж агротехнологии и природоустройства, колледж сервиса и туризма, Калининградский институт управления, РАНХиГС);
- 45 неработающих.