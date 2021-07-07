Калининградец расплатился с долгами по налогам после ареста гаража

Судебные приставы побудили жителя Мамоново оплатить задолженность, арестовав его гараж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал по налогам и сборам более 90 тысяч рублей, но в течение года не реагировал на требования судебного пристава-исполнителя и уклонялся от явки в отделение.

Приставы установили, что за должником зарегистрирована собственность - гараж для автомобиля в одном из гаражных кооперативов, и арестовали имущество. А также стали готовить документы для передачи гаража на реализацию с публичных торгов. После этого мамоновец явился на прием и погасил долг по налогам в полном объеме. Деньги уже поступили в консолидированный бюджет.