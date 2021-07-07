В оперштабе объяснили, почему отменили ограничения на проезд калининградцев к морю

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Во вторник правительство Калининградской области изменило список антиковидных мер. В частности, власти отменили ограничения на проезд к морю по выходным. Планировалось, напомним, пускать пассажиров только на сидячие места.

- Мы специально анонсировали эти меры заранее, до вступления в силу, но в ходе проработки пришли к выводу, что достойным образом обеспечить транспортную доступность поселков, которые находятся между конечными остановками по этим направлениям, физически невозможно. Именно поэтому решение было отменено, - сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Во вчерашнем постановлении правительства также появился запрет на работу целой категории мест детского досуга.

- Нам пришлось уточнить, какие именно категории предприятий не будут работать, - объяснил Лысков. - Когда мы запретили работу детских комнат, мы столкнулись с тем, что предприниматели старались правдами и неправдами этот запрет обойти. Они стали называть себя творческими студиями, спортивно-досуговыми площадками и так далее. В результате мы уточнили категорию предприятий и с бизнесом эту историю проговорили.