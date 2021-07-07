В Калининградской области сломался туристический паровоз

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Туристический паровоз ЭР 791-94, построенный в 1951 году, прибыл в Калининградскую область в конце апреля. В мае ретропоезд возил пассажиров по маршруту Калининград - Полесск - Советск - Калининград, после чего сломался. Об этом сообщила руководитель регионального министерства развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

- К сожалению, паровозный локомотив претерпел некоторые катаклизмы в виде того, что он сломался. Сейчас активно его ремонтируют, - рассказала Кукушкина в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 7 июля. - Надеюсь, что в ближайшее время туристические поездки возобновятся, потому что спрос и интерес к этому направлению был и у жителей региона, и у гостей.