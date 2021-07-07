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Общество7 июля 2021 14:12

Область выделила Калининграду 100 млн на экологичный транспорт

Субсидию получит «Калининград-ГорТранс»
Виктор Сергеев
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Область выделила Калининграду 100 млн рублей на повышение экологичности общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Субсидию получит «Калининград-ГорТранс» для организации транспортного обслуживания жителей областного центра c использованием экологичного транспорта. Как ранее писала «Комсомолка», городские власти намерены купить 74 автобуса на газомоторном топливе и 16 трамваев.

Одним из показателей, необходимых для предоставления субсидии, является снижение потребления традиционного топлива - не менее 5% за весь период предоставления субсидии.