Область выделила Калининграду 100 млн на экологичный транспорт

Область выделила Калининграду 100 млн рублей на повышение экологичности общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Субсидию получит «Калининград-ГорТранс» для организации транспортного обслуживания жителей областного центра c использованием экологичного транспорта. Как ранее писала «Комсомолка», городские власти намерены купить 74 автобуса на газомоторном топливе и 16 трамваев.

Одним из показателей, необходимых для предоставления субсидии, является снижение потребления традиционного топлива - не менее 5% за весь период предоставления субсидии.