В связи с назначением на 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, депутатов городского Совета депутатов Калининграда, депутатов Гурьевского окружного Совета депутатов, ООО «Тритон ПМ» информирует о расценках на эфирное время для предвыборной агитации в эфире радио «Бизнес ФМ Калининград» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ39 – 00224, от 29.03.2013), вещающего на частоте 101,8 Гц в Калининграде и Калининградской области.

Стоимость трансляции в интервале времени

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Наценки:

Позиционирование в рекламном блоке +15%

Дополнительные услуги:

Изготовление аудиоролика – 2000 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Тритон ПМ»

(ООО «Тритон ПМ») ИНН 3905022052

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