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Новости компаний7 июля 2021 15:06

ООО «Тритон ПМ» информирует о расценках на эфирное время для предвыборной агитации в эфире радио «Бизнес ФМ - Калининград»

Радио вещает на частоте 101,8 Гц
Источник:kp.ru
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В связи с назначением на 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, депутатов городского Совета депутатов Калининграда, депутатов Гурьевского окружного Совета депутатов, ООО «Тритон ПМ» информирует о расценках на эфирное время для предвыборной агитации в эфире радио «Бизнес ФМ Калининград» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ39 – 00224, от 29.03.2013), вещающего на частоте 101,8 Гц в Калининграде и Калининградской области.

Стоимость трансляции в интервале времени

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Позиционирование в рекламном блоке +15%

Дополнительные услуги:

Изготовление аудиоролика – 2000 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Тритон ПМ»

(ООО «Тритон ПМ») ИНН 3905022052

236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18 пом.1 оф.3

тел. 336-337 reklama@bfm39.ru