ООО «Медиа Коммуникации» уведомляет о расценках на оказание услуг по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам депутатов Государственной Думы

ООО «Медиа Коммуникации» в соответствии с действующим законодательством УВЕДОМЛЯЕТ О РАСЦЕНКАХ на оказание услуг по изготовлению и размещению на радиоканале «Радио Салют» (частота 105,9 Мгц) к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборам депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года:

Стоимость за 1 секунду: 50 руб ( время выходов с 00:00 до 00:00)

Коммерческие новости 60 сек/1 новость : 4000 руб ( Время выходов будни: 08:00, 13:00, 18:00; выходные: 12:00,16:00)

Программа 120 сек/ 1 выход: 6000 руб ( Время выходов : с 7:15 до 18:15)

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа коммуникации»

Адрес юридический: 610000, Кировская обл, Киров, Володарского, дом № 86А, кв.15

ИНН 6672138226

СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ ФС77 – 49224 от 04 апреля 2012 г