ООО «Навира Плюс» уведомляет о расценках на оказание услуг по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам депутатов Государственной Думы

ООО «Навира Плюс» в соответствии с действующим законодательством УВЕДОМЛЯЕТ О РАСЦЕНКАХ на оказание услуг по изготовлению и размещению на радиоканале «Канал-МЕЛОДИЯ Калининград» агитационных материалов к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года:
1. Стоимость за 1 секунду: 50 руб ( время выходов с 00:00 до 00:00)
2. Программа «Свободный микрофон»
Формат программы: вопрос-ответ
Продолжительность: 15 мин.
Стоимость: 15 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью
«Навира плюс»
236023 г.Калининград, ул.Комсомольская, д.85, цокольн.эт.1, помещение XII
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