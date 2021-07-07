ООО «Навира Плюс» уведомляет о расценках на оказание услуг по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам депутатов Государственной Думы

ООО «Навира Плюс» в соответствии с действующим законодательством УВЕДОМЛЯЕТ О РАСЦЕНКАХ на оказание услуг по изготовлению и размещению на радиоканале «Канал-МЕЛОДИЯ Калининград» агитационных материалов к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года:

1. Стоимость за 1 секунду: 50 руб ( время выходов с 00:00 до 00:00)

2. Программа «Свободный микрофон»

Формат программы: вопрос-ответ

Продолжительность: 15 мин.

Стоимость: 15 000 руб.

Общество с ограниченной ответственностью

«Навира плюс»

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