В Калининграде гендиректору компании грозит 3 года за невыплату зарплаты

В Калининграде возбуждено уголовное дело на гендиректора компании по производству металлоизделий. Мужчину подозревают в невыплате зарплаты рабочим, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, директор не выплатил зарплату 42 рабочим предприятия с декабря 2016 по март 2017 гг. Общая сумма задолженности перед сотрудниками, по данным следствия, составила 3,6 млн рублей.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, следствием производятся допросы потерпевших, выполняются иные следственные действия. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.