Спецназовцы спасли калининградца от уголовника с ножом

Наверное, на 44-летнего ранее судимого жителя Калининграда повлияла погода. Уголовник, которому припекло голову, без всяких причин попер на совершенно незнакомого прохожего, принялся хватать его за одежду, потом и вовсе выхватил нож…

Сообразив, что с вооруженным агрессором он не сладит, горожанин благоразумно решил спасаться бегством. Свидетелями погони на Московском проспекте стали как раз возвращавшиеся с задания бойцы отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России. Микроавтобус тут же остановился, спецназовцы повыскакивали на улицу и в два счета скрутили преследователя. В дальнейшем передав его сотрудникам из ОМВД по Ленинградскому району.

Как сообщается, задержанный был помещен в специализированное медицинское учреждение. Сменит ли в дальнейшем он психушку на другой казенный дом, зависит от результата начавшейся проверки.