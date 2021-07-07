. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С жалобой на цены в редакцию «Комсомолки» обратилась наша читательница Анна Смирнова.

- Почему в нашей области, где ведется промысловая добыча рыбы, она просто «золотая»? В марте, когда шла корюшка, на Центральном рынке она стоила 550- 600 рублей за килограмм! Дешевле было купить кижуча, кету или дальневосточного лосося, хотя эту рыбу ввозят в нашу область, - возмутилась калининградка.

Вопросы мы переадресовали в региональное министерство сельского хозяйства, откуда вскоре пришел официальный ответ.

- Калининградская область является одним из российских регионов, которые полностью обеспечивают себя рыбой, - напомнили в минсельхозе. - Промысел корюшки весной ведется в Калининградском заливе предприятиями, которые реализуют пойманную рыбу непосредственно в местах выгрузки. Последние три года цены у рыбодобытчиков остаются практически неизменными. Цена леща составляет 50-55, судака - 170-200, плотвы - 50, окуня - 70, корюшки - 220, чехони - 70 рублей за килограмм. Цена на корюшку в 550 рублей - результат наценки собственников торговых организаций с учетом величины затрат и расходов торгово-логистических компаний.

Основная часть океанической рыбы поступает в нашу область из «материковой» России через посреднические структуры. В ее цену также входят дополнительные оптовые надбавки и издержки, связанные с доставкой.

- Согласно действующему законодательству России региональные органы государственной власти не вправе устанавливать цены и вводить ограничения на торговые наценки, - отмечают в министерстве.