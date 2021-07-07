Калининградка купила билет на Суперкубок России и лишилась 6 тысяч рублей

. Фото: Александр КАТЕРУША

Жертвой мошенничества стала 37-летняя калининградка. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, болельщица нашла в интернете сайт, на котором предлагалось приобрести билеты на розыгрыш Суперкубка России по футболу.

Женщина выполнила инструкции на сайте и перевела деньги (6 тысяч рублей), но билетов так и не дождалась. Поняв, что стала жертвой обмана, калининградка обратилась за помощью в полицию. По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, матч за Суперкубок между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдет в Калининграде 17 июля. Билеты можно приобрести на сайте стадиона «Калининград» и у официальных распространителей. На трибуны пустят 24 500 человек.