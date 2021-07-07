Руководительнице центра реабилитации в Калининграде грозит 10 лет зоны

В региональном управлении СКР сообщили о завершении расследования уголовного дела о пожаре в реабилитационном центре на улице Гончарова в Калининграде. Происшествие имело место в октябре прошлого года - в огне тогда погибло трое людей.

Как известно, учреждение специализировалось на помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также на реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью. Руководила центром 50-летняя дама, которая решила с выгодой использовать полученное от горадминистрации в безвозмездное пользование нежилое здание. И в январе 2020-го разрешила поселиться там трем мужчинам и двум женщинам.

- При этом обвиняемая не обеспечила в указанном помещении очистку дымоходов и печей от сажи и допустила к эксплуатации неисправную систему отопления, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Допущенные нарушения и привели к возникновению ночью 27 октября пожара на чердаке здания.

Обеим жиличкам удалось спастись, а вот жильцы 38, 44 и 57 лет от роду выбежать на улицу не успели. Руководительнице центра инкриминировали уголовную статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». За это по закону может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Вину в совершении указанного преступления подследственная признала частично.

- В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинградского района, направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в УСКР.