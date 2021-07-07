Фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 2022 год

. Фото: Предоставлено организаторами

XV Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз», который должен был пройти с 30 июля по 1 августа, переносится на 2022 год. Об этом сообщили организаторы.

«В связи с действующими в мире ограничениями по перемещению из-за пандемии и, как следствие, в связи с отказом большинства иностранных артистов выезжать за пределы своих стран и путешествовать по миру с гастролями XV Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» переносится на 2022 год», - отмечается в сообщении организаторов.

Оргкомитет фестиваля надеется, что в следующем году эпидемиологическая ситуация позволит провести праздник безопасно, чтобы насладиться выступлениями артистов из России, Европы, Израиля и США.

Все купленные билеты и абонементы действительны на следующий год, и их можно не обменивать. «Оставляя билеты у себя, вы в первую очередь поддерживаете фестиваль. Более того, это выгодное вложение: в следующем году абонементы и билеты станут дороже», - отмечают в оргкомитете.

Желающие вернуть деньги за купленные билеты могут сделать это через билетных операторов по месту приобретения.