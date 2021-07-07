Количество сообщений калининграцев на открытую линию по ковиду выросло в 2 раза

Открытая линия начала свою работу в апреле 2020 года по поручению губернатора Антона Алиханова. В работе принимают участие все ведомства и учреждения региона.

Как сообщает пресс-служба правительства, с 28 июня по 4 июля в онлайн-чат и по телефону кол-центра поступило 600 сообщений, неделей ранее их было 297.

Заместитель председателя регионального правительства Наталья Сибирева объяснила столь значительное увеличение количества сообщений с принятием новых ограничительных мер.

- Чаще всего жителей региона интересовали вопросы необходимости предоставления отрицательных результатов ПЦР-теста для работников, возвращающихся из отпуска, покупка билетов на транспорт пригородного сообщения и вакцинация, - отметила Сибирева.

Напомним, консультации по вопросам, связанным с пандемией, проводятся в онлайн-чате и по телефону кол-центра 8(800) 201-39-00.