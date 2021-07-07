В четверг «Балтика» проведет в Калининграде встречу с болельщиками

Новый сезон ФНЛ стартует уже в субботу, 10 июля. Накануне калининградская «Балтика» традиционно организует встречу болельщиков с командой и руководством клуба. Общение состоится в четверг, 8 июля, на стадионе «Балтика» (Южная трибуна), начало – в 19:00.

Как обещает пресс-служба клуба, встреча пройдет в формате футбольного матча, два тайма по 45 минут. В первой части состоится общение с футболистами и тренерским штабом. В перерыве у болельщиков будет возможность пообщаться с футболистами, сфотографироваться, взять автографы, поучаствовать в различным развлекательных программах клуба. Во втором «тайме» запланирована встреча с руководством клуба.