Обнаружено уже 60 источников загрязнения реки Лесной под Калининградом

Обнаружены очередные источники загрязнения реки Лесной в Гурьевском районе. Как сообщил у себя в Инстаграме губернатор Антон Алиханов, они находятся в части канала Л-2, проходящей по территории предприятия «Инмар». По фактам выявленных нарушений составлены два протокола, на предприятие будут наложены административные штрафы. Дела об административных правонарушениях возбуждены также в отношении предприятий «АСК39» и «Сму-салон». В этом году по итогам рейдов на Лесной было выявлено уже 60 выпусков в нее сточных вод. Из них 55 находятся на территории города Калининграда, еще 5 - в Гурьевском городском округе.

- По всем выпускам, собственники которых не установлены, проводится принудительная ликвидация, - сообщил Алиханов. - Кроме того, результатом проведенной работы стал тампонаж и ликвидация выпусков сточных вод предприятия «Балткухня», которое оштрафовано на 200 тысяч рублей. Также на АЗС «Разгон» проверен тампонаж выпуска и наложен штраф 50 тысяч рублей. На участке от впадения канала Л-2 и выше предприятия «Продукты Питания» осуществляется регулярный отбор проб для определения качества воды. В случае выявления повышенного содержания жиров будут приниматься меры административного воздействия.