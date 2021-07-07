Следственный комитет проверяет информацию об оставлении матерью малолетних детей

По поручению руководителя Управления СКР по региону после сообщения в СМИ об оставлении жительницей Калининграда без присмотра двух детей – 6-летней девочки и 8-месячного мальчика - незамедлительно была организована доследственная проверка силами сотрудников следственного отдела по Ленинградскому району.

- В настоящее время устанавливаются и опрашиваются участники инцидента, также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и профилактики, - пообещали в УСКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.