Разведчики Балтфлота десантировались с вертолета в море

Бойцы подразделений разведки морской пехоты и армейского корпуса Балтфлота отработали воздушное десантирование в акватории моря. Как сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы минобороны РФ, прыжки с различных высот на воду производились в гидрокостюмах, водолазном снаряжении и на специальной парашютной системе с вертолета Ми-8.

В программу тренировки разведчиков входят также парашютные прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, а также с задержкой раскрытия основного парашюта.