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Политика7 июля 2021 20:58

Разведчики Балтфлота десантировались с вертолета в море

В учениях были задействованы военнослужащие морской пехоты и армейского корпуса БФ
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Бойцы подразделений разведки морской пехоты и армейского корпуса Балтфлота отработали воздушное десантирование в акватории моря. Как сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы минобороны РФ, прыжки с различных высот на воду производились в гидрокостюмах, водолазном снаряжении и на специальной парашютной системе с вертолета Ми-8.

В программу тренировки разведчиков входят также парашютные прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, а также с задержкой раскрытия основного парашюта.