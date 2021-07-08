Калининградский губернатор пообещал сделать подарок городу Нестеров

- Рассчитываем, что работы по газификации в Нестерове завершатся в этом году, а в следующем, весной, появится возможность подключаться. «Газпром» сейчас заканчивает проектирование целого ряда межпоселковых газопроводов, и до 2025 года мы должны охватить весь Нестеровский район – заявил губернатор Антон Алиханов в среду, 7 июля, по ходу рабочего выезда на восток области.

Как сообщили в правительстве региона, в Нестеровский городской округ на благоустройство территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году было направлено уже 19,5 млн рублей. На эти деньги приведены в порядок центральная площадь и два сквера.

- Глава администрации в связи с юбилеем Нестерова попросил привести в порядок молодежный сквер и здание дома быта, может сделать из него музей какой-то, - добавил Алтиханов. - Мы, наверное, сделаем вам подарок, и эти места тоже благоустроим.