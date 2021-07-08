В Калининграде пропала 13-летняя школьница

Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Московского района Калининграда разыскивает пропавшую без вести 13-летнюю Файзилаеву Викторию, проживающую на улице Богдана Хмельницкого. Вчера, 7 июля около 19 часов девочка ушла из дома, и до настоящего времени обратно не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост около 163 см, плотного телосложения, волосы русые. Особая примета – брекеты на верхней челюсти. Виктория была одета в сиреневый комбинезон, при себе имела поясную сумку черного цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 55-24-87, 55-24-02, 55-24-03 или 02 (102 с мобильного).