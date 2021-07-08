В Польше обнаружили останки погибшего в бою советского солдата

Польский институт национальной памяти организовал церемонию похорон советского солдата, предположительно погибшего менее чем за 5 месяцев до окончания войны. Останки были обнаружены в ходе строительства автотрассы S7 в Малопольском воеводстве.

Т. н. смертного медальона при погибшем не нашли (увы, это частый случай), но пуговицы от шинели и сапоги свидетельствовали о принадлежности солдата к Красной армии. Известно, что в январе 1945 года при прорыве линии немецких укреплений в районе поселка Смроков произошел дневной бой, в ходе которого погибли 10 военнослужащих РККА.

Как сообщили в Польском культурном центре в Калининграде, красноармейца похоронили в пятницу, 2 июля, на кладбище в городе Мехув.