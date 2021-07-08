Калининградец поймал вора и сдал его полиции

В дежурной части ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда раздался телефонный звонок.

- Я вора поймал! - гордо сообщил мужской голос. - Можете забирать.

Сотрудникам патрульно-постовой службы, прибывшим по названному адресу, 34-летний житель улицы Ялтинской рассказал, что заметил мужика, который тащил крепежные элементы длиной 2,5 метра, очень похожие на те, что хранились в подвале горожанина. Заподозрив неладное, он остановил незнакомца и вызвал полицию.

Действительно, оказалось, что 33-летний калининградец, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, сначала сорвал навесной замок на подвальной двери, проник внутрь и похитил велосипед. А затем вернулся, чтобы забрать еще и 8 металлических уголков.

Жадность в данном случае сгубила не фраера, а закоренелого уголовника, которому теперь светит очередной срок - до 5 лет в зоне.