На калининградца завели дело за неуплату 900 тысяч рублей по алиментам

. Фото: Служба судебных приставов

На жителя Калининграда завели уголовное дело за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Мужчина задолжал своему ребенку более 900 тысяч рублей, нигде не работал и вел асоциальный образ жизни. У него не было имущества и доходов: как оказалось, горе-отец жил в квартире своей матери и за ее счет.

Должника неоднократно привлекали к административной ответственности, но это не помогло, более того, мужчина стал скрываться от приставов. Однако его все равно разыскали и принудительно доставили в отдел, где сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ему грозит до года лишения свободы.