В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 8 июля, в течение дня не будет электричества в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Пионерской, 1-7, 9 (МАОУ СОШ № 24), ул. Фрунзе, 50, 59-75, 73а, ул. Томской, 2-8, 19, 22, ул. Угловой, 1-17, 2-10, ул. Гражданской, 6-8, 12-18, 22-32, ул. Лесопильной, 58-68, 65-71, 72, ул. Озерной, 32 (учебный корпус БГА), 34-42, 41а, ул. Островского, 1а, ул. Луговой, 9-31, 26, 28, ул. Д. Бедного, 5а, 5б, ул. Лесной, 65.

Холодная вода будет отключена:

- с 09.00 до 18.00 на ул. Фрунзе, 73-75;

- с 10.00 до 15.00 на ул. Красной, 16-18;

- с 10.00 до 12.00 на ул. Киевской, 108а, 119б, 114-118, 121-123, 122, 126-130, 139-161, 141а (котельная);

- с 10.00 до 17.00 на ул. У. Громовой, 96, 102, 104, 123, 105б (ЦТП).

- с 09.00 до 17.00 на ул. Боткина, 3, 4-8, ул. Рижской, 14, ул. Клинической, 74 (областная клиническая больница), ул. Дорожной, 1-3, 9, 17-33, 24-38, 39, 41, ул. Зеленой, 1, 3, 7, 10-18, 23а, ул. Нарвской, 92, 94, ул. Горького, 197.

- с 09.30 до 13.00 на ул. Фрунзе, 17-21, 17а, ул. 9 Апреля, 5-7 (городская поликлиника № 1), ул. Клинической, 6-14.