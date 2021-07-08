Пропавшую 13-летнюю калининградку нашли родители

Поиски 13-летней Виктории Ф., которая пропала без вести 7 июля, благополучно завершились. Девочку нашли в поселке Корнево Багратионовского района, где у семьи из Калининграда, оказывается, есть вторая квартира.

- Мама школьницы обнаружила, что отсутствуют ключи от этого жилища, отправилась туда и нашла свою дочь, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с подростком о недопустимости самовольного ухода из дома. Каких-либо противоправных действий в отношении калининградки не совершалось.