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Происшествия8 июля 2021 12:19

Пропавшую 13-летнюю калининградку нашли родители

Никого не предупредив, девочка уехала в Багратионовский район
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Поиски 13-летней Виктории Ф., которая пропала без вести 7 июля, благополучно завершились. Девочку нашли в поселке Корнево Багратионовского района, где у семьи из Калининграда, оказывается, есть вторая квартира.

- Мама школьницы обнаружила, что отсутствуют ключи от этого жилища, отправилась туда и нашла свою дочь, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с подростком о недопустимости самовольного ухода из дома. Каких-либо противоправных действий в отношении калининградки не совершалось.