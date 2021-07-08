Участок трассы Калининград - Черняховск блокирован из-за ДТП с погибшим

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Черняховском районе утром в четверг, 8 июля, произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла в районе поселка Новая Деревня. По предварительным данным, водитель «Ауди» выехал на встречку и врезался в грузовик.

В результате столкновения легковушка оказалась в кювете, а грузовик опрокинулся на проезжую часть, перегородив движение транспорта.

Сообщается, что 21-летний водитель «Ауди» скончался от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.