7 медиков, 13 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 210 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 161 случай ОРВИ, 23 пневмонии и 26 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 44 пенсионера;

- 7 медицинских работников;

- 6 работников образовательных учреждений;

- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников промышленных предприятий;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника банков;

- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;

- работник с/х предприятия;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 7 детей, посещающих детские сады;

- 13 школьников;

- 6 студентов (КГТУ, МФЮА, судостроительный колледж, БФУ);

- 47 неработающих.