7 медиков, 13 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 210 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 161 случай ОРВИ, 23 пневмонии и 26 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 44 пенсионера;
- 7 медицинских работников;
- 6 работников образовательных учреждений;
- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работников промышленных предприятий;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника банков;
- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;
- работник с/х предприятия;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 7 детей, посещающих детские сады;
- 13 школьников;
- 6 студентов (КГТУ, МФЮА, судостроительный колледж, БФУ);
- 47 неработающих.