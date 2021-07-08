«Росатом» подтвердил готовность к переговорам с инвесторами о достройке Балтийской АЭС

Макет Балтийской АЭС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Строительство Балтийской АЭС мощностью 2300 MВт недалеко от Немана было заморожено в середине 2013 года. На днях СМИ облетела новость о том, что интерес к проекту выразили компания ZE PAK, принадлежащая польскому бизнесмену Зигмунту Солорзу, и венгерская группа MVM.

Как сообщает «Интерфакс», госкорпорация «Росатом» подтвердила готовность к переговорам.

«Балтийская АЭС поколения 3+ является перспективным региональным энергетическим проектом, способствующим реализации планов ЕС по декарбонизации экономики, - отметили в «Росатоме». - Рыночный интерес потенциальных инвесторов к проекту сегодня говорит о перспективах высокого спроса промышленности и населения на стабильный источник электроэнергии с предсказуемой стоимостью киловатт-часа. Госкорпорация «Росатом» остается открыта к диалогу с заинтересованными сторонами».

О дальнейших переговорах пока ничего не сообщается.

Напомним, в прошлом году был выбран подрядчик, который должен к 2024 году завершить консервацию станции.