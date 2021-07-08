В Калининградской области ожидается выпадение града размером с перепелиное яйцо

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До конца недели погода в Калининградской области ожидается крайне нестабильная.

- В вечерние часы четверга и в ночь на пятницу, а также в ночь на субботу вероятно прохождение мезомасштабных конвективных систем со встроенной линией шквалов, на пути которой могут наблюдаться сильные шквалы и большое количество осадков, - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Во второй половине четверга и в вечерние часы существует риск выпадения града диаметром до 2-3 (локально - до 4) сантиметров и прохождение шквалов до 17-23 м/с.

Как объясняют метеорологи, сейчас через нашу область проходят теплые воздушные массы с высокой атмосферной неустойчивостью. При этом конвективные параметры (струйное течение в тропосфере, завихренность, высокая конвергенция влаги) будут способствовать формированию сильных гроз с потенциалом для опасных конвективных явлений.

Уточним, что официального предупреждения МЧС об опасных природных явлениях пока не поступало.