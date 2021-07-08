Из-за жары калининградцы стали чаще терять сознание в общественном транспорте

В среду, 7 июля, температура воздуха в Калининграде поднималась до +30 градусов. Из-за жары и духоты горожане начали терять сознание в общественном транспорте. Об участившихся вызовах сообщается в группе «Системы-112»:

- Всего поступило около 10 вызовов. Один из подобных случаев произошел 7 июля около 11 часов утра. Обратился дежурный железнодорожной станции и сообщил о том, что девушке в электричке стало плохо и она просит вызвать бригаду скорой помощи.

Калининградцам напоминают, что при ухудшении самочувствия нужно как можно быстрее перейти в тень или прохладное помещение, присесть и выпить немного охлажденной воды. Помните, что у водителей общественного транспорта всегда есть аптечка, которой вы можете воспользоваться.

Отметим, что сегодня кондиционерами оснащены только 54% больших автобусов, курсирующих в Калининграде.