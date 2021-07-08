Каратисты из Калининграда выиграли золото и серебро первенства мира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Болгарии прошел мировой кубок по карате киокушинкай. Соперничали почти 450 бойцов из 25 государств.

В составе сборной России отличились представители комплексной спортивно-технической школы калининградского отделения ДОСААФ России. Воспитанники Михаила Полюховича завоевали золотую и серебряную медали в двух возрастных категориях.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, чемпионом среди юниоров весом до 55 килограммов и не старше 17 лет стал пятикратный победитель первенств России Егор Вакарчук. На пути к медали он выиграл поединки у представителей Украины, Казахстана, Туниса и Болгарии.

Вице-чемпионом среди сверстников весом до 65 килограммов и не старше 15 лет стал Александр Кравцов, победивший в четырех схватках из пяти. Проиграл калининградский спортсмен только соотечественнику из Пермского края.