В полиции сообщили обстоятельства смертельного ДТП под Черняховском

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на автодороге Калининград - Черняховск, которое произошло утром 8 июля.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла на 78-м километре трассы. 21-летний водитель «Ауди», ехавший в сторону Калининграда, выехал на полосу для встречного движения и врезался в грузовик МАН.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия до приезда медиков. Грузовик опрокинулся на проезжую часть и блокировал движение.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции.