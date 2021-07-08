В Калининграде отменен Мировой чемпионат фейерверков

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде отменили Мировой Чемпионат Фейерверков. Его планировалось провести с 28 августа по 4 сентября на Острове. Об этом сообщается на странице организаторов в «Вконтакте».

Чемпионат отменен из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Если Вы купили билеты на #МЧФ2021, не переживайте, Вам вернутся денежные средства за билеты автоматически, в течение 10 дней, начиная с 07 июля, если Вы приобретали билеты через официальные сайты. Если Вы приобретали билеты непосредственно в кассе ММЦ "Пирамида", Вам необходимо обратиться за возвратом в кассу. (г. Калининград, ул. Черняховского, 14-18), - говорится в сообщении организаторов мероприятия.