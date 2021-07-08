Медали «За любовь и верность» вручат 43 калининградским семьям

Во многих муниципалитетах торжественное вручение медалей приурочили к празднованию Дня любви, семьи и верности 8 июля. Главы администраций городских округов поздравили жителей, поблагодарив супружеские пары, прожившие в согласии и любви более 25 лет.

Как сообщили в министерстве социальной политики, список награждаемых медалями семейных пар формируется правительством Калининградской области по представлениям органов местного самоуправления. В 2021 году к награждению представлены 43 семейные пары.

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Ею награждаются граждане РФ и иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.