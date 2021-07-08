Африканский зной в Калининграде: в пятницу воздух раскалится до +32 градусов

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В четверг жара в Калининградской области взяла небольшую паузу, но уже в пятницу, 9 июля, температура снова вырастет. Как прогнозирует Гидрометцентр России, воздух прогреется днем до +32 градусов. В таком случае будет побит суточный рекорд, который держится с 1989 года и пока составляет +31,8 градуса.

Осадков завтра тоже ожидается немало. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дожди начнутся во второй половине дня и ближе к вечеру перейдут в ливни. Кроме того, усилится юго-восточный ветер, чья скорость будет достигать в порывах 14 метров в секунду.