В Правдинском районе загорелись 70 тонн сена

ЧП произошло в четверг около 18.00. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в поселке Севском Правдинского района загорелись 70 тонн сена.

Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-26 и ОП ПСЧ-26 в составе 6 человек и 2 единиц техники. Пострадавших нет.

В 21.49 поступило сообщение о пожаре в поселке Нежинское Нестеровского района. Там горели 1,5 тонны сена.Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 7 человек и 2 единиц техники. Пострадавших также нет.