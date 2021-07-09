В Калининграде вандалы разгромили 4 общественных туалета

. Фото: мэрия Калининграда

Как сообщает мэрия Калининграда, неизвестные разнесли общественные туалеты в парке имени Макса Ашманна. Вандалы разломали двери и замки, сорвали светильники, разбили раковину, уничтожили проводку, повредили краны в писсуарах, внутренние детали смывного бочка, противопожарную сигнализацию, утащили обогреватель.

В городской администрации отметили, что этот случай - далеко не единичный. В общественном туалете в Южном парке недавно сломали монетоприемник, из которого украли 6500 рублей. В Парке Гагарина уничтожили держатели для туалетной бумаги и дозаторы для мыла.

- Регулярно разбивают вентиляторы, крадут туалетную бумагу, рисуют на стенах, бросают мусор. Та же история - на Летнем озере, - констатируют в мэрии. - Туалеты на Верхнем озере вообще периодически используют в качестве отелей асоциальные личности. Они оставляют внутри свои вещи, блокируют двери, снимают с оборудования защитные экраны и ломают его.

По примерным оценкам, ущерб от действий «туалетных вандалов» уже превысил 150 000 рублей.