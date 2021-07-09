Калининградцы потеряли 365 тысяч рублей на сайтах по продаже авиабилетов

За прошедший месяц жертвами аферистов, продающих авиабилеты на поддельных сайтах, стали семеро калининградцев. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, причиненный ущерб составил 365 000 рублей.

Наибольшие финансовые потери понесла 57-летняя жительница Калининграда. Она зашла на сайт по продаже дешевых авиабилетов, как оказалось, мошеннический, и лишилась 124 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». УМВД России по Калининградской области призывает изучить основные признаки фишинговых сайтов, чтобы не оказаться в числе пострадавших.