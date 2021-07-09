В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: "КП" Архив

В Калининграде в пятницу, 9 июля, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Озёрная 32, 34-42, 34а, 41а, ул. Островского 1а, 1б, ул. Луговая 1 корп. 1,2, ул. Пригородная 2, 15, 15/1, 18-20, 22, 22е, ул. Рокоссовского 6-14

С 09:30 до13:00 холодной воды на ул. Фрунзе 17-21, ул. 9 Апреля 5-7 (гор. клиническая больница №1), ул. Клиническая 6-12,14

С 10:00 до 12:00 водоснабжение отключено на ул. Красная 6-8,26.