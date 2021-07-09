Калининградский борец завоевал две золотые медали сурдлимпийского чемпионата мира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Турции чемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе спорта глухих приняла Турция. В Стамбуле лучших по весовым категориям определили около 100 представителей 12 государств.

Впервые в истории чемпионом и по греко-римской, и по вольной борьбе сразу на одном турнире стал заслуженный мастер спорта России Алексей Шемаров из Калининграда. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, атлет . выиграл семь встреч с общим счетом 72:2.

Первым состоялся турнир по греко-римской борьбе. В дивизионе соперников массой до 125 килограммов подопечный Андрея и Дениса Шумилиных провел три поединка и победил представителей Греции, Казахстана и Киргизии с одинаковым счетом 8:0.

Спустя два дня россиянин уверенно забрал победу и по правилам вольной борьбы, опередив в итоговом протоколе весовой категории «до 130 килограммов» оппонентов из Турции, Ирана, Киргизии, Казахстана и Греции. Отметим, что в финале шестикратный чемпион России победил представителя Турции со счетом 10:0.

Напомним, что Алексей Шемаров ранее был известен как здоровый атлет и ровно 10 лет назад в Стамбуле стал чемпионом мира по вольной борьбе среди тяжеловесов.