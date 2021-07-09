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Спорт9 июля 2021 13:24

В начале сезона футболисты «Балтики» остались без новой формы

Экипировку не успели привезти из Германии
Николай Литвинов
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Дизайн экипировки на новый сезон.

Дизайн экипировки на новый сезон.

Фото: fc-baltika.ru

Сегодня калининградская «Балтика» презентовала новую форму, в которой футболисты будут играть в сезоне-2021/2022. Правда, как уточнили в телеграм-канале клуба, в первых турах игрокам придется носить прошлогодние комплекты.

- Ситуация с коронавирусом в Германии, где производится наша экипировка, задержала поставку новой игровой формы в Калининград, - объяснили в «Балтике».

Напомним, чемпионат стартует в эту субботу, 10 июля. Первые два тура калининградская команда проведет на выезде, а дома сыграет 24-го числа.