В начале сезона футболисты «Балтики» остались без новой формы

Дизайн экипировки на новый сезон. Фото: fc-baltika.ru

Сегодня калининградская «Балтика» презентовала новую форму, в которой футболисты будут играть в сезоне-2021/2022. Правда, как уточнили в телеграм-канале клуба, в первых турах игрокам придется носить прошлогодние комплекты.

- Ситуация с коронавирусом в Германии, где производится наша экипировка, задержала поставку новой игровой формы в Калининград, - объяснили в «Балтике».

Напомним, чемпионат стартует в эту субботу, 10 июля. Первые два тура калининградская команда проведет на выезде, а дома сыграет 24-го числа.