10 школьников, 38 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 175 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 21 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 29 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 14 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников банков;

- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;

- работник с/х предприятия;

- 3 работника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- 10 школьников;

- 4 студента (РАНХиГС, БФУ);

- 41 неработающий.