10 школьников, 38 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 175 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 21 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 29 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 14 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников банков;
- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;
- работник с/х предприятия;
- 3 работника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- 10 школьников;
- 4 студента (РАНХиГС, БФУ);
- 41 неработающий.