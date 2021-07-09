В Калининграде в бассейне СПА-центра пострадал ребенок

В Калининграде во время купания в бассейне в одном из СПА-центров пострадала несовершеннолетняя девочка. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в четверг, 8 июля. Сообщается, что 8-летнюю девочку засосало в слив бассейна. Спасли ее персонал и другие отдыхающие, девочку госпитализировали в больницу.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья при оказании услуг в СПА центре. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - заявили в пресс-службе облпрокуратуры.

Проверку проводит и Следственный комитет, сотрудники которого, в том числе, дадут надлежащую правовую оценку действиям персонала заведения, а так же родителей, оставивших ребенка без присмотра.