Пятеро калининградцев перевели телефонным мошенникам 2,2 млн рублей

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Телефонные мошенники все чаще представляются сотрудниками спецслужб, чтобы обманывать калининградцев. За последнее время их жертвами стали пятеро жителей Калининграда, которые суммарно перевели им 2 млн 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«На телефоны калининградцев позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. Якобы они зафиксировали несанкционированные попытки оформить на граждан кредиты, и теперь, чтобы «закрыть» заявки, им надо было срочно брать на указанные суммы займы и отправлять деньги на «безопасные» счета. Действовали мнимые правоохранители в паре с «сотрудниками банков», которые уже детально инструктировали жертв в какое отделение банка идти, через какой банкомат переводить средства», - рассказали в пресс-службе полиции.

Так, 30-летняя специалист по обработке янтаря взяла в кредит миллион рублей, обналичила деньги и перевела на продиктованные ей счета, чтобы «закрыть заявку и быть чистым перед банком». 45-летняя администратор похожим образом лишилась 304 тысяч кредитных рублей, а 25-летний учащийся ВУЗа – 245 тысяч.

70-летнего пенсионера мошенники и вовсе уговорили участвовать в спецоперации по поимке «аферистов» из местного отделения банка. Мужчине с подменного номера одной из силовых структур региона позвонил «сотрудник спецслужбы», который потребовал от него идти в банк и оформлять кредит. Якобы таким образом он поможет вычислить злоумышленников. Потерпевшего заставили проверить через поисковую систему номер телефона, с которого звонил неизвестный – он совпал с дежурной частью спецслужбы. После этого пенсионер стал безоговорочно верить звонкам.

Как подсчитали настоящие полицейские, аферисты звонили пожилому человеку более 100 раз. Они сутки держали его на связи, запрещали рассказывать кому-либо об их с ним общении, уверяли, что следят за мужчиной по камерам видеонаблюдения и даже придумали для него «кодовое слово» - «молния». Пенсионер должен был отвечать на звонки только тех, кто говорил это слово вместо обычного «алло» либо «здравствуйте».

Пенсионер оформил кредит на 330 тысяч якобы на покупку лодки (так его проинструктировали «агенты») и перевел деньги аферистам через банкомат. Однако на этом они не успокоились и заставили мужчину оформить еще и кредитную карту. Правда на этом этапе потерпевший почувствовал неладное и решил сам сходить в указанную спецслужбу. Там настоящие сотрудники сообщили калининградцу, что он стал жертвой мошенников. Тот обратился в полицию.

Еще одной жертвой мнимых сотрудников спецслужб и службы безопасности банка стала 57-летняя пенсионерка, которая более 30 лет проработала бухгалтером. Несмотря на большой опыт работы с финансами женщина все равно поверила мошенникам. Женщине можно сказать повезло, за день она физически успела перевести им только свои личные сбережения – 295 тысяч рублей. Оформление кредитов было оставлено на следующий день. Вечером, когда вернувшийся с работы муж узнал о произошедшем, общение с аферистами было прекращено. Полиция разыскивает злоумышленников.