На выходных назначены дополнительные поезда в Зеленоградск, Пионерский и Светлогорск

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Фото: Александр Подгорчук
В ближайшие выходные дни, 10 и 11 июля, на зеленоградском и светлогорском направлениях назначены дополнительные поезда, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Поезда будут отправляться:
- с Северного вокзала до станции Зеленоградск Новый в 10:42
- с Северного вокзала до остановочного пункта Приморье в 11:49;
- с Южного вокзала до станции Зеленоградск Новый в 14:38 и 20:55;
- со станции Зеленоградск Новый в Калининград в 11:18, 15:53 и 21:55;
- с о.п.Приморье в Калининград в 13:42;
- с Северного вокзала до станции Пионерский Курорт в 9:37;
- с Южного вокзала до Светлогорска в 20:26;
- со станции Пионерский Курорт в Калининград в 10:24;
- из Светлогорска в Калининград в 21:50.