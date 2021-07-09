На выходных назначены дополнительные поезда в Зеленоградск, Пионерский и Светлогорск

. Фото: Александр Подгорчук

В ближайшие выходные дни, 10 и 11 июля, на зеленоградском и светлогорском направлениях назначены дополнительные поезда, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Поезда будут отправляться:

- с Северного вокзала до станции Зеленоградск Новый в 10:42

- с Северного вокзала до остановочного пункта Приморье в 11:49;

- с Южного вокзала до станции Зеленоградск Новый в 14:38 и 20:55;

- со станции Зеленоградск Новый в Калининград в 11:18, 15:53 и 21:55;

- с о.п.Приморье в Калининград в 13:42;

- с Северного вокзала до станции Пионерский Курорт в 9:37;

- с Южного вокзала до Светлогорска в 20:26;

- со станции Пионерский Курорт в Калининград в 10:24;

- из Светлогорска в Калининград в 21:50.