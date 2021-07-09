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Общество9 июля 2021 15:50

Мэрия Калининграда: Детская площадка в Южном парке не отвечает требованиям безопасности

В этом месяце оборудование заменят
Ядвига Латыпова
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Жители Калининграда обратили внимание на ужасное состояние детской площадки в парке «Южный». По словам горожан, внутри игрового городка нарисованы неприличные слова и картинки, многие качели-карусели сломаны.

В ответ на запрос «Комсомолки» в администрации Калининграда сообщили, что срок эксплуатации детской площадки истек.

- Состояние элементов этого объекта не соответствует требованиям безопасности Технического регламента Евразийского экономического союза, - предупредили в мэрии. - В настоящее время идет согласование проекта договора на поставку и установку нового оборудования детской площадки. Планируется выполнить эту работу до 30 июля 2021 года.