Мэрия Калининграда: Детская площадка в Южном парке не отвечает требованиям безопасности

Жители Калининграда обратили внимание на ужасное состояние детской площадки в парке «Южный». По словам горожан, внутри игрового городка нарисованы неприличные слова и картинки, многие качели-карусели сломаны.

В ответ на запрос «Комсомолки» в администрации Калининграда сообщили, что срок эксплуатации детской площадки истек.

- Состояние элементов этого объекта не соответствует требованиям безопасности Технического регламента Евразийского экономического союза, - предупредили в мэрии. - В настоящее время идет согласование проекта договора на поставку и установку нового оборудования детской площадки. Планируется выполнить эту работу до 30 июля 2021 года.