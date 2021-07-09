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Общество9 июля 2021 16:01

В «Храброво» задержали двух авиадебоширов и любительницу покурить в туалете

На всех нарушителей составили административные протоколы
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

За сутки в аэропорту «Храброво» к административной ответственности привлекли троих пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Полицейские задержали двух пассажиров рейса из Минеральных воды, которые отказывались занимать свои места на борту согласно посадочным талонам. Их места находились на разных рядах, а они сели вместе и не реагировали на неоднократные замечания бортпроводников и пассажиров.

Позднее транспортные полицейские встретили 28-летнюю пассажирку из Москвы, которая во время полета курила электронную сигарету в туалете.

На всех нарушителей составили административные протоколы.