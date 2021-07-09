При стрельбе в Калининграде ранено три человека

Сегодня, 9 июля в одном из водно-моторных клубов в Московском районе Калининграда стреляли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, причиной инцидента стал конфликт между тремя членами клуба и посторонним гражданином. В завязавшейся потасовке последний, видимо, стал изнемогать, и решил воспользоваться имевшимся при нем травматическим пистолетом. В результате за медицинской помощью обратились трое раненых, которым назначено амбулаторное лечение.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали стрелка и доставили его в дежурную часть, - добавили в УМВД. - Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Московскому району, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.